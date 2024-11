Bruno Henrique vive dia de torcedor e vibra com título da esposa no Beach Tennis

Bruno Henrique e Gisellen Ramalho vão precisar de mais espaço na estante de troféus da mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso porque a esposa do atacante do Flamengo também sagrou-se campeã em 2024 e conquistou, na manhã desta quarta-feira (27), o título de um torneio de Beach Tennis. Acostumado a estar sempre em disputa, o jogador trocou de papel com a amada e viveu um dia de torcedor.

Gisellen venceu a competição ao lado da amiga e dupla de Beach Tennis, a psicomotricista Yanara Nobre. Ela, inclusive, fez um desabafo emocionante sobre a importância dessa conquista em sua vida pessoal.

“Meu primeiro torneio de Beach Tennis! Eu jamais imaginaria que jogaria Beach Tennis muito menos que disputaria um torneio e me tornaria campeã. Quem me conhece sabe que sempre preferi o futevôlei ao Beach Tennis, mas essa jornada mostrou que, quando nos desafiamos e acreditamos em nós mesmos, podemos alcançar muito mais do que imaginamos”, desabafou em um trecho.

Agradecimentos

O desabafo seguiu, e Gisellen abriu um espaço dedicado aos agradecimentos especiais. O primeiro deles, evidentemente, para sua companheira de competição – responsável por grande parte do incentivo no torneio.

“Uma parceira sensacional, incansável e cheia de energia. Durante todo o torneio, ela esteve ao meu lado com confiança, garra e me incentivando a dar o meu melhor”.

Uma publicação compartilhada por Gisєℓℓєท Rαмαℓнσ (@gisellenr27)

Em outro momento, ela abre espaço para agradecer por todo apoio recebido de Bruno Henrique. O jogador, que curte folga nesta quarta-feira (27), se fez presente junto aos filhos, mostrou-se pé quente e também vibrou muito com a conquista.

“Quero agradecer também ao meu marido (não poderia ficar de fora), que esteve ao meu lado o tempo todo, vibrando discretamente a cada ponto e me transmitindo apoio e confiança”.

Bruno Henrique

O título de Gisellen foi o segundo da família neste ano. Antes da premiação no Beach Tennis, Bruno Henrique acrescentou mais um troféu à galeria pessoal: o da Copa do Brasil. O pentacampeonato do Flamengo na competição nacional fez do camisa 27 o maior vitorioso com o Manto – ao lado de nomes como Zico, Júnior, Gabigol e Arrascaeta. Ele conquistou, ao todo, 13 troféus em seis anos pelo clube.