Manchester United x Bodo/Glimt: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (28), o Manchester United recebe o Bodo/Glimt às 17h (de Brasília), em Old Trafford, pela 5ª rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Cazé TV.

Como chega o Manchester United

O United faz uma campanha irregular na Liga Europa, mas esta será a primeira partida do técnico Rúben Amorim na competição, desde que assumiu o cargo. Dessa maneira, a equipe tem um ânimo extra e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para conquistar mais três pontos e entrar de vez na briga por uma vaga direta no mata-mata.

No momento, o United é o 15º colocado, com seis pontos em quatro jogos, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Porém, Rúben Amorim segue com algumas dúvidas, principalmente no sistema defensivo. Isto porque Harry Maguire, Victor Lindelof, Lisandro Martínez, Toby Collier e Leny Yoro estão todos em fase final de recuperação e devem pintar pelo menos no banco. Assim, a expectativa é que o treinador português mande a campo um time parecido com o que enfrentou o Ipswitch Town no último fim de semana, pela Premier League.

Como chega o Bodo/Glimt

Por outro lado, o Bodo/Glimt faz um bom início de Liga Europa, embora tenha perdido na última rodada. Assim, a equipe está na 12ª posição, também na zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Ou seja, o principal objetivo do time é segurar a pressão em Old Trafford, e sair da Inglaterra com pelo menos o empate, para se manter na frente dos adversários e dentro da zona de classificação.

Contudo, o técnico Kjetil Knusen tem dois desfalques confirmados para enfrentar o United. Tratam-se dos meias Daniel Bassi e Gaute Vetti, ambos lesionados.

Manchester United x Bodo/Glimt

5ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 28/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Old Trafford, em Manchester (ING).

Manchester United: Onana; De Ligt, Johnny Evans e Mazraoui; Dalot, Eriksen, Casemiro e Diallo; Garnacho e Bruno Fernandes; Rashford. Técnico: Rúben Amorim.

Bodo/Glimt: Nikita Khaikin, Sjovold, Luras Bjortuft, Nielsen e Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes e Maatta; Hogh e Petter Hauge. Técnico: Kjetil Knusen.

Árbitro: Lawrence Visser (Bélgica).

VAR: Aleandro Di Paolo (Itália).

Onde assistir: Cazé TV.