São Paulo fará a final da Copa do Brasil Sub-20 com o Palmeiras

O São Paulo é o segundo finalista da Copa do Brasil Sub-20. Depois de vencer o Bahia por 2 a 0 no jogo de ida, o time paulista empatou em 2 a 2 no jogo de volta, realizado nesta quarta-feira (27/11) no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Assim, com a vantagem conquistada no primeiro jogo, o São Paulo avançou à final. O Bahia abriu 2 a 0, com gols de Juninho e Ruan Pablo, mas um gol contra de Daniel Lima, que havia entrado dois minutos antes, classificou os paulistas. O time do São Paulo conseguiu segurar o resultado e contou com defesas importantes do goleiro João Pedro para garantir a vaga na decisão.

O rival do São Paulo na grande final da Copa do Brasil Sub-20 será o Palmeiras, que eliminou o Ceará na outra semifinal. A decisão ocorrerá no dia 2 de dezembro.

Bahia chega ao 2 a 0

O Bahia dominou o primeiro tempo, construindo quatro das seis jogadas de maior perigo e abrindo o placar aos 16 minutos. Rafael fez um cruzamento da esquerda e Juninho escorou para marcar o gol baiano. O São Paulo, que havia equilibrado o jogo após sofrer o gol, teve sua grande chance aos 43 minutos. Paulinho finalizou, mas o goleiro Eric defendeu com firmeza, espalmando para fora.

No segundo tempo, o Bahia voltou com uma mudança ofensiva: o atacante Ruan Pablo entrou no lugar de Carioca. E logo aos 4 minutos, o substituto fez a diferença. Gustavo recebeu pela esquerda, foi até a linha de fundo e rolou a bola para Juninho. Este poderia ter finalizado, mas preferiu passar para Ruan Pablo, que estava bem posicionado. O chute foi forte e morreu no fundo das redes. O Bahia igualava o placar do jogo de ida.

Embora o Bahia estivesse melhor em campo, o São Paulo não se abateu e partiu para o ataque. Aos 27 minutos, o time paulista conseguiu o gol. Pedro Ferreira fez uma grande jogada pela esquerda e cruzou. Daniel Lima, que havia entrado dois minutos antes para reforçar a defesa, tentou cortar, mas a bola bateu no goleiro Eric e entrou no gol. O juiz deu o gol como contra de Daniel Lima.

São Paulo arranca empate

Após o gol do São Paulo, o Bahia passou a pressionar intensamente. Aos 30 minutos, a equipe baiana teve quatro chances claras de gol. Em três delas, o goleiro João Pedro foi fundamental, fazendo defesas espetaculares, inclusive uma com o rosto, sem querer. A última defesa aconteceu aos 45 minutos, quando João Pedro defendeu mais uma vez e iniciou um contra-ataque. Ferreira aproveitou um erro de passe do defensor baiano, avançou pela direita e cruzou para Lucca, que tocou para o gol e correu para celebrar o empate. Enfim, São Paulo finalista.

