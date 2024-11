No Colombiano, equipe disputa jogo em situação irregular

Uma situação de caráter grave ocorreu na última semana envolvendo a disputa do Campeonato Colombiano. Mais especificamente, o embate entre Deportivo Pasto e Atlético Nacional, válido pela segunda rodada do quadrangular decisivo no Finalización. O jogo em questão aconteceu no último domingo (24) e terminou com vitória do Verdolaga por 1 a 0, gol de Sebastián Guzmán.

Na última sexta-feira (22), o Ministério do Esporte do país suspendeu a licença esportiva do Deportivo Pasto. O motivo seriam mais de dois meses de débitos referentes a verbas laborais e fiscais. Como, por exemplo, contribuições para o sistema de INSS colombiano, chamado de Segurança Social.

A informação em questão, apesar de tratar de situação ocorrida há cinco dias, só se tornou pública após veiculação do jornalista Harold Yepes Izquierdo no jornal ‘El Tiempo’.

Em razão de tal punição que só acaba com os demonstrativos de pagamento dos débitos em questão, o Deportivo Pasto não tinha condições legais de jogar no último fim de semana. A situação se agrava, inclusive, pelo fato de que o Ministério do Esporte teria informado tanto a Federação Colombiana de Futebol como a Dimayor (organizadora dos torneios da elite local).

Atualmente, o Pasto está novamente apto a atuar, já que o jornalista Alejandro Pino Calad afirmou que os débitos foram quitados. A saber, nenhuma das partes envolvidas no polêmico tema do futebol colombiano se posicionou em caráter oficial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.