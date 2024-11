Champions: Aston Villa e Juventus ficam no empate em Birmingham

No jogo de ‘milagres’ e com direito a gol anulado no último lance, a Juventus ficou no 0 a 0 com o Aston Villa, nesta quarta-feira (27), pela quinta rodada da fase de Liga da Champions League. Jogando em Birmingham, na Inglaterra, as equipes não saíram do 0 a 0, em resultado que não foi bom para ninguém.

Afinal, o Aston Villa, após três vitórias nas rodadas iniciais, já chega a dois jogos sem triunfos e fica apenas na nona posição, com dez pontos. Os Villains, que chegaram a liderar a fase de Liga, já se encontram fora da zona de classificação direta às oitavas de final. A Juventus, por sua vez, amarga a 19ª colocação, com oito pontos. Lembrando que os times que ficarem do nono ao 24º se enfrentam numa ‘repescagem’ anterior às oitavas.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi mais marcado pela atuação confusa do árbitro Jesús Gil Manzano (ESP) do que por grandes chances. O ‘professor’ deu três amarelos para os donos da casa, irritando os torcedores no Villa Park. A falta de critério em lances parecidos, mas pela Juventus, atrapalhou o andamento do jogo, com muitas faltas e reclamações.

Cada goleiro precisou efetuar apenas uma defesa na etapa inicial. Dibu Martinez encaixou chute de Chico Conceição, enquanto Di Gregorio parou Watkins. O momento de maior perigo foi nos acréscimos, quando Digne cobrou falta com qualidade, mas acertou o travessão do goleiro italiano.

Segundo tempo

A etapa final ofereceu mais emoções aos torcedores. Afinal, as equipes se soltaram mais e passaram a ser mais incisivos na busca pelo gol. E houve um milagre para cada lado.

Primeiro, por parte de Dibu Martínez, que levou a público seus troféus de melhor goleiro do mundo antes da bola rolar. O arqueiro argentino operou uma das defesas mais impressionantes da temporada ao evitar gol em cabeceio à queima-roupa de Chico Conceição, já da pequena área. A tecnologia da linha mostrou que a bola não entrou por milímetros.

Cinco minutos depois, aos 26′, foi a vez do milagre acontecer do outro lado, mas não por um goleiro. Afinal, McGinn recebeu livre em grande jogada trabalhada e chutou de primeira. O volante Locatelli, de maneira incrível, evitou o gol em cima da linha. Ao fim do jogo, o Aston Villa chegou ao seu gol, mas anulado. Rogers, que errou praticamente tudo ao longo do duelo, aproveitou sobra em cruzamento e botou para a rede. Na origem da jogada, porém, Diego Carlos fez falta no goleiro Di Gregorio, com o tento sendo invalidado.

Próximos passos

Antes de voltar a campo pela Champions League para enfrentar ninguém menos que o Manchester City, no dia 11/12, no Allianz Stadium, a Juve tem duas partidas pelo Campeonato Italiano pela frente. Visita o Lecce, no domingo (1º), e recebe o Bologna, no dia 7, pelas rodadas 14 e 15, respectivamente.

Por outro lado, o Aston Villa tem três partidas pela Premier League antes de voltar à Champions. No domingo, visita o Chelsea. Depois, no dias 4 e 7 de dezembro, recebe Brentford e Southampton. Na próxima rodada da Liga dos Campeões, encara, fora de casa, o RB Leipzig, no dia 10.

Aston Villa 0 x 0 Juventus

5ª rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões 2024/25

Data e horário: 26/11/2024, 14h45 (de Brasília)

Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

ASTON VILLA: Dibu Martínez; Cash, Diego Carlos, Torres e Digne; Kamara (Ross Barkley, 33’/2ºT), Tielemans, Bailey (Philogene, 41’/2ºT), Rogers e McGinn; Watkins (Duran, 33’/2ºT). Técnico: Unai Emery

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona (Danilo, 21’/2ºT), Gatti, Kalulu e Cambiasso; Locatelli, Thuram (Fagioli, 37’/2ºT), Chico Conceição, Koopmeiners e Yildiz (Mbangula, 36’/2ºT); Weah. Técnico: Thiago Motta

Gols: –

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Auxiliares: Diego Barbero Sevilla (ESP) e Ángel Nevado Rodríguez (ESP)

VAR: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

Cartões Amarelos: Tielemans, Bailey, Pau Torres (AST); Kalulu, Weah, Koopmeiners (JUV)



