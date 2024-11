Liverpool vence Real Madrid e mantém 100% de aproveitamento na Champions

Segue o Liverpool. Os Reds fizeram uma grande partida em Anfield, nesta quarta-feira (27), e venceram o Real Madrid por 2 a 0, pela 5ª rodada da fase de liga da Champions. Mac Allister e Gakpo, ambos no segundo tempo, balançaram a rede e confirmaram a campanha de 100% de aproveitamento na principal competição de clubes do planeta. Além disso, Mbappé não fez um bom jogo, desperdiçou uma cobrança de pênalti e decepcionou os torcedores merengues. Pelo lado dos donos da casa, Salah também perdeu uma penalidade, mas esta não fez falta para os ingleses, que mereceram a vitória.

Com o resultado, o Liverpool manteve a liderança isolada da fase de liga, com 15 pontos em cinco rodadas. No momento, a vantagem para a vice-líder Inter de Milão é de dois pontos.

Além disso, o Liverpool ganha forças para o clássico contra o Manchester City no próximo domingo, 1º de dezembro, em jogo válido pela Premier League. Em caso de vitória dos Reds, que voltam a jogar em Anfield, o time comandado pelo técnico Arne Slot pode abrir 11 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês.

Por outro lado, o Real Madrid se complicou nesta fase de liga da Champions. Esta foi a segunda derrota consecutiva na competição e o time caiu para a 24ª posição, com apenas seis pontos em cinco rodadas, a última que garante vaga nos playoffs do mata-mata. Atual campeão, o clube merengue corre risco, inclusive, de ser eliminado. Faltam apenas mais três partidas para o fim desta fase de liga da Champions.

Liverpool x Real Madrid

Bombardeados pelo Liverpool na primeira etapa, o Real Madrid não conseguiu levar perigo ao gol defendido por Kelleher. Com uma defesa muito sólida, os Reds não permitiram que os atuais campeões acionassem Mbappé em velocidade, evitando que o time de Carlo Ancelotti passasse perto de abrir o marcador.

Na volta do intervalo, o Liverpool subiu ainda mais a pressão e, após o goleiro Courtois salvar o Real Madrid em boa defesa de Bradley, Mac Allister fez tabela com o lateral-direito e finalizou cruzado, rasteiro, para abrir o placar aos seis minutos. A resposta do time visitante poderia ter vindo aos 15 minutos, mas Mbappé, principal estrela da equipe, desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida por Kelleher. Assim, o Liverpool teve ainda mais ânimo para buscar a vitória. Na primeira grande chance, Salah também desperdiçou uma penalidade, mas Gakpo confirmou a vitória aos 31 minutos.