Gittens faz golaço, e Borussia Dortmund vence o Dínamo de Zagreb na Champions

O Borussia Dortmund conquistou mais uma vitória na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (27), a equipe alemã foi superior durante os 90 minutos e bateu o Dínamo de Zagreb por 3 a 0, na Croácia, e se mantém bem na competição. Gittens, com um golaço, Bensebaini e Guirassy marcaram os gols do triunfo.

Agora, os aurinegros subiram para a quarta colocação, com 12 pontos. Já o Dínamo de Zagreb está em 23º, com sete.

Na próxima rodada, o Dínamo Zagreb tem a chance de voltar ao rumo das vitórias novamente em casa, quando enfrenta o Celtic, às 14h45 (de Brasília), na terça-feira (10). Já o Dortmund terá uma parada dura no Signal Iduna Park. Afinal, encara no dia seguinte o Barcelona, às 17h.

LEIA TAMBÉM: Dortmund goleia Freiburg e segue na caça ao Bayern

Apesar de atuar fora de casa, o Dortmund fez um primeiro tempo muito tranquilo, com grande posse de bola e algumas chances perdidas. A equipe botou duas na trave e viu o goleiro Zagorac fazer boas defesas. Em uma delas, parou cabeçada de Malen à queima-roupa. Contudo, no lance seguinte, não pôde fazer nada em chute lindo de fora da área de Gittens, que foi no ângulo.

Com a vantagem no placar, o Dortmund logo tratou de matar a partida para evitar qualquer surpresa. Aos 11 da etapa final, após cobrança de escanteio de Gross, Bensebaini testou firme para dobrar o marcador.

Dortmund cozinha o jogo e faz o terceiro no fim

Após o gol, os aurinegros seguraram o placar e viram o Dínamo crescer no jogo, com uma postura mais ofensiva. Contudo, sem oferecer tanto perigo. Os alemães, por sua vez, quando queriam, assustavam Zagorac, como em nova finalização de Malen, aos 19. A equipe alemã cozinhou o jogo e não levou mais sustos do Dínamo, que chegou a pedir duas penalidades no fim do duelo, que não foram marcadas pelo árbitro. No último lance, Guirassy apareceu cara a cara com o goleiro e finalizou bem, fazendo 3 a 0 e garantindo o tranquilo triunfo fora de casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.