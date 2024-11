Scarpa afirma admiração por Ronaldinho, e importância da bola parada no Atlético

Gustavo Scarpa foi a principal contratação do Atlético Mineiro para a atual temporada. Apesar de um início abaixo das expectativas, ele cresceu de rendimento com a chegada de Gabriel Milito. Além disso, conquistou a titularidade e marcou um gol na grande final do estadual contra o Cruzeiro. Agora, se prepara para disputar a decisão da Libertadores neste sábado (30).

Bicampeão da competição com o Palmeiras, nas edições de 2020 e 2021, o meia busca sua terceira conquista individual no maior torneio da América do Sul. O camisa 6 do Galo falou sobre a preparação e citou Ronaldinho Gaúcho como referência em cobranças de bola parada.

“Nosso grupo está bem focado, unido e disposto a pagar o preço para conquistar esse título”, disse Scarpa.

“No futebol, meu maior ídolo sempre foi o Ronaldinho Gaúcho. Um dos meus maiores sonhos era jogar com ele. Tive essa oportunidade no Fluminense. Então, acho que ele foi meu maior ídolo na infância”, destacou, referindo-se ao “Bruxo”, campeão da Libertadores em 2013 pelo Atlético.

Todavia, como principal responsável pelas bolas paradas no Atlético, Scarpa analisou a importância desse recurso e como ele pode ajudar o Galo a ser campeão.

“Bola parada acaba ajudando todas as equipes. Uma batida de escanteio, de falta… A gente tem tirado vantagens em alguns jogos. Cruzamento na área é uma coisa que ele [Milito] gosta”, concluiu o camisa 6 em entrevista à Conmebol TV.

