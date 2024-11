Recepcionado por torcedores, Botafogo chega a hotel na Argentina

O Botafogo chegou a Buenos Aires às 18h40 (de Brasília), nesta quarta-feira (27), para a grande decisão da Copa Libertadores. A delegação seguiu para Pilar, bairro mais afastado da capital argentina, onde chegou às 20h15. Cerca de 10 torcedores marcaram presença para recepcionar a equipe.

O alvinegro Leonardo Silveira saiu de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para vivenciar esse momento histórico para o clube. Para chegar ao local do hotel, precisou pegar a estrada, já que fica a 1h30 do centro de Buenos Aires.

“Esses jogadores merecem todo o nosso apoio. Vir aqui é uma satisfação para mim, pegar a estrada e poder vê-los, mesmo que de longe. Eles merecem”, opinou Leonardo.

Igor Gonçalves, do Espírito Santo, também foi perguntado sobre a decisão de recepcionar a equipe. O torcedor destacou a vontade de viver a experiência ao máximo.

“Acho que o fanatismo. Se a gente já veio de tão longe até Buenos Aires, aqui já não fica tão longe assim para a distância que já percorremos. Vamos viver isso aqui ao máximo, toda a experiência que tiver para viver, nós vamos tentar”, disse.

Chance de título também no Campeonato Brasileiro

Em busca do primeiro título da Libertadores, o Botafogo conquistou uma grande vitória sobre o Palmeiras na última terça-feira, reassumiu a liderança do Brasileirão e está perto do título do campeonato nacional. Mas Igor evitou comemorar a vitória antes do tempo e disse que só vai pensar nessa questão depois da final continental.

“Todo bom Botafoguense vai dizer que não. A gente sabe da nossa história. Mas acho que o mais importante do jogo de ontem foi a tranquilidade para sábado, que todo mundo está focado. Então o resultado foi sensacional primeiro para a Libertadores e depois da decisão a gente vê o que esse resultado traz para o Brasileiro”, opinou.

No próximo sábado (30), o Glorioso disputa sua primeira final de Libertadores, contra o Atlético Mineiro. As equipes brasileiras entram em campo às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

