Braithwaite e Matheus Pereira marcam golaços, mas Cruzeiro e Grêmio apenas empatam

Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram nesta quarta-feira (27), em partida isolada da 35ª rodada do Brasileirão, e empataram por 1 a 1. Pelo lado dos visitantes, Braithwaite marcou um golaço de letra após passe de Aravena, enquanto o time celeste igualou o placar com Matheus Pereira, que acertou um belo chute sem deixar a bola cair, após assistência de Gabriel Veron. Ambos os gols na primeira etapa.

Aliás, o resultado foi ruim para as duas equipes. O Cruzeiro chegou aos 47 pontos e segue na sétima posição, enquanto o Imortal, ainda lutando contra o rebaixamento, ocupa o 15º lugar, com 40 pontos, em 35 rodadas realizadas. A torcida celeste reclamou bastante e chamou o time de sem vergonha no apito final.

Braithwaite e Matheus Pereira marcam golaços

O primeiro tempo foi marcado por um grande duelo entre as equipes, com o jogo lá e cá. Os visitantes abriram o placar com um lindo gol de letra de Braithwaite, após jogada de Aravena. No entanto, o Cruzeiro reagiu rápido e empatou com outro golaço: Veron deu uma assistência de cavadinha, e Matheus Pereira, sem deixar a bola cair, finalizou sem chances para Marchesín: 1 a 1.

Segundo tempo morno

O segundo tempo foi mais morno, com poucas oportunidades para ambos os lados. Os times evitaram se expor, temendo sofrer um gol no contra-ataque. O Cruzeiro teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar grandes chances contra a meta do Tricolor Gaúcho. Edenilson, por sua vez, desperdiçou uma oportunidade clara na grande área ao cabecear para fora. Ambos os técnicos realizaram várias substituições. Diniz apostou em jovens, incluindo Tevis, Japa e Kaique Kenji. Renato, por outro lado, buscou o ataque ao colocar Diego Costa, mas o jogo terminou empatado.

Próximos passos das equipes no Brasileirão

O time mineiro volta a campo no dia 1º de dezembro para enfrentar o Bragantino, em Bragança Paulista, em jogo marcado para as 18h30 (horário de Brasília). Já o Tricolor Gaúcho atuará no mesmo dia contra o São Paulo, em sua Arena, às 16h.

CRUZEIRO X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro — 35ª rodada

Data: 27/11/2024 (quarta-feira)

Local: Estádio do Mineirão — Belo Horizonte

Público e Renda:

Gols: Braithwaite, 18’/1ºT (0-1); Matheus Pereira, 41’/1ºT (1-1)

CRUZEIRO: Cássio, William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital, 45’/2ºT Gabriel Veron (Kaique Kenji, 28’/2ºT). Matheus Pereira, Barreal (Japa, 28’/2ºT). e Lautaro Díaz (Tevis, 31’/2ºT). Técnico: Diniz

GRÊMIO: Marchesín, João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Pepê, 37/2ºT) Villasanti, Cristaldo (Mosalve, intervalo) Aravena (Edenilson, 23’/2ºT). Braithwaite (Diego Costa, 36’/2ºT) e Soteldo (Pavón, 23’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Caetano Ribeiro (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira (RJ)

Cartões Amarelos: William, Lucas Romero (CRU); Jemerson (GRE)

Cartões Vermelhos:

