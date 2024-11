Bola longa do Atlético pode ser essencial para conquistar a Libertadores

O Atlético-MG fará no sábado (30) a grande final da Libertadores contra o Botafogo, em duelo marcado para o estádio Monumental de Núñez, na Argentina. O Galo chega à final em baixa, afinal, perdeu a decisão da Copa do Brasil e vem fazendo jogos ruins no Brasileirão. Além disso, perdeu Zaracho, lesionado.

No entanto, o time mineiro pode surpreender o Botafogo com uma arma que também utilizou nas vitórias sobre o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil, e contra o River Plate, na Arena MRV: a bola longa, vinda dos defensores, principalmente de Lyanco, excelente na saída de bola entre os zagueiros do Galo.

Aliás, contra o Vasco, Lyanco lançou, Hulk ajeitou para Paulinho, que ganhou a dividida com Leo, zagueiro do time carioca, e tocou novamente para o camisa 7. Assim, ele cruzou para Arana, que marcou um golaço.

Bola parada do Atlético também é importante

Já contra o time argentino, Lyanco lançou novamente a bola, Hulk, portanto, ganhou da zaga do River, e a bola sobrou para Deyverson, que driblou o goleiro Armani e completou para o gol vazio.

Todavia, as infiltrações de Guilherme Arana pelo lado esquerdo e a bola parada de Gustavo Scarpa também são elementos que podem contribuir para o título do Atlético. Contudo, o time precisa, além disso, voltar a jogar um futebol agradável, algo que deixou de fazer justamente nas semifinais.

