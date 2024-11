Manchester United gastou quantia milionária para demitir Erik ten Hag e comissão

Em meio à fraca campanha na Premier League, o Manchester United optou por trocar o comando técnico e trouxe Rubén Amorim. No entanto, a saída de Erik ten Hag e sua comissão não foi barata para o clube inglês. Ela custou um total de 10,4 milhões de libras (R$ 78,6 milhões na cotação atual).

Dessa forma, desde 2014, os Red Devils pagaram 70 milhões de libras (R$ 529,5 milhões) em compensações para técnicos demitidos. Um valor somado desde a demissão de David Moyes, naquela temporada.

Além disso, o United também realizou o pagamento da multa rescisória de 8,3 milhões de libras (R$ 62,9 milhões) para liberar Rúben Amorim do Sporting.

Por fim, além de David Moyes, o clube terminou os contratos de Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick e Erik ten Hag, nesses dez anos.

A demissão do holandês aconteceu no dia 28 de outubro. Ele estava no comando da equipe desde abril de 2022 e conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. O auxiliar técnico, Ruud van Nistelrooy assumiu o time , de forma interina, antes da chegada do português, que estrou no empate com o Ipswich Town.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.