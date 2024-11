Conselho do Corinthians adia votação para impeachment de Augusto Melo

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, adiou a reunião para votar o impeachment do presidente do clube, Augusto Melo. O encontro aconteceria nesta quinta-feira (28/11), mas com a mudança, a votação vai acontecer apenas na próxima segunda-feira (02/12).

A mudança teria acontecido após uma reunião com a Polícia Militar. O clube social do Corinthians estará aberto nesta quinta-feira para sócios e receberá um jogo de basquete. Assim, seria difícil manter a segurança do entorno do local, com pessoas de fora rodeando uma reunião tão importante. Na próxima segunda-feira, a tendência é que a sede do Timão esteja fechada e restrita apenas para conselheiros.

Antes de adiar a votação, Tuma recebeu pedidos de conselheiros e membros da Comissão de Ética para adiar a votação do impeachment. O grupo acredita que é preciso aguardar o fim do inquérito relacionado ao patrocínio do clube pela VaideBet. Aliás, este é o principal fator que pode destituir Augusto Melo do cargo.

Além disso, também houve pressão por parte da torcida Gaviões da Fiel, cujos líderes se reuniram com Tuma na última terça. A organizada entende que a votação neste momento pode prejudicar a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.

Augusto Melo não pode deixar o cargo na próxima semana

Apesar da reunião acontecer, Augusto Melo não pode acabar sendo destituído do cargo na próxima semana. Afinal, caso o Conselho aprove o impeachment, o presidente é afastado temporariamente. Assim, os sócios do clube farão uma nova votação para tirar o mandatário do cargo ou não.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.