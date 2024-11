Lesão de Camavinga aumenta lista de desfalques do Real Madrid na temporada

O Real Madrid voltou a campo pela Champions League e perdeu por 2 a 0 para o Liverpool, no Anfield, nesta quarta-feira (27). Contudo, a partida trouxe consequências negativas que foram além do resultado, visto que Eduardo Camavinga sentiu e deixou o gramado, no segundo tempo, para a entrada de Dani Ceballos.

Assim, o jogador, que é o sexto lesionado do time, fará testes para confirmar uma lesão nos músculos isquiotibiais na perna esquerda.

Além de Camavinga, Carvajal, Militão, Rodrygo, Tchouaméni e Vini Jr. já estavam na lista dos machucados, que preocupa o técnico Carlo Ancelotti.

Os estágios para os possíveis retornos variam. Afinal, Vini Jr deve voltar no fim de dezembro, enquanto Alaba tende a retornar em janeiro de 2025. A dupla Carvajal e Militão está fora da temporada. Diante disso, o clube merengue terá que se lançar ao mercado, que só irá abrir em janeiro, sendo que a equipe ainda tem sete jogos até lá.

“No ano passado não foi tão diferente. Tivemos esse tipo de problema. Hoje outro jogador caiu e temos que aguentar”, disse o treinador.

Por outro lado, o comandante espera contar com Tchouaméni e Rodrygo, que devem voltar de lesão a tempo de enfrentar o Getafe às 12h15 deste domingo.