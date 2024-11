São Paulo terá volta de Welington, mas Calleri ainda é dúvida

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Grêmio, no próximo domingo (1/12), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía, entretanto, não sabe se poderá contar com o centroavante Calleri para o embate no Rio Grande do Sul.

O jogador, que desfalcou o Tricolor contra o Atlético-MG por causa de dores musculares na parte posterior da coxa esquerda, segue como dúvida. Ele não participou das atividades com bola e apareceu nas últimas atividades apenas correndo em volta do gramado. Assim, a tendência é que André Silva siga como referência no sistema ofensivo da equipe.

Em contrapartida, Welington, desfalque do São Paulo há cinco jogos, voltou a trabalhar sem restrições com o elenco no CT da Barra Funda. Assim, o lateral-esquerdo tem boas chances de ficar à disposição para o duelo com o Grêmio neste final de semana. O setor, aliás, vem sendo uma dor de cabeça para Zubeldía.

Isso porque o treinador vinha improvisando Sabino no setor. Contra o Atlético-MG, Rafinha, que costuma atuar pela direita, jogou na lateral esquerda do Tricolor. Assim, o retorno do titular é um alívio. Jamal Lewis, reserva imediato de Welington, também está machucado. Já Patryck ainda não conseguiu ganhar a confiança do técnico para começar uma partida. Liziero, que também poderia ser uma opção, é outro no DM.

O Tricolor atualmente é o sexto colocado e, garantido na primeira fase da Conmebol Libertadores do ano que vem, ainda tenta uma vaga direta na próxima edição do torneio sul-americano.

