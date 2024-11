Fred Bruno responde a Neymar após ser chamado de ‘fanfarrão’

O jornalista Fred Bruno falou pela primeira vez após ser chamado de ‘fanfarrão’ por Neymar. Durante o lançamento da série ‘Belo, Perto Demais da Luz’, do Globoplay, o profissional da Globo comentou o episódio, mas preferiu não polemizar sobre o assunto.

Questionado sobre a situação, o ex-Desimpedidos mostrou indiferença e optou por seguir em frente, sem rebater o astro brasileiro.

“Eu sou maior da paz. Quando tem esse tipo de coisa, eu só deixo passar”, disse Fred Bruno.

No último domingo (24), Neymar comentou em uma postagem em que o jornalista da Globo questionava o comportamento do jogador fora de campo. A entrevista do influenciador ocorreu em setembro, ao apresentador Antonio Tabet. Porém, só viralizou recentemente.

“Assim, eu admiro muito o Neymar dentro de campo. Fora de campo realmente ele tem escolhas questionáveis. Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis. E aí, por exemplo, época que chega Copa do Mundo, tem uma galera que torce contra o Neymar. Nosso melhor jogador, cara que já quebrou todos os recordes, mas tem algumas escolhas da vida do Neymar, fora do campo, que são ruins”, pontuou o ex-Desimpedidos, que pelas falas acabou sendo chamado de ‘fanfarrão’ pelo camisa 10.

Neymar lesionado

No início de novembro, Neymar sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda pouco após retornar aos gramados depois de longo tempo fora de ação. A expectativa é que o jogador só volte a atuar em 2025.

