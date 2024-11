Estrela do OnlyFans ironiza campeão do mundo com Argentina ao negar affair

Os rumores de um affair com Julián Álvarez, campeão do mundo com a Argentina, incomodaram Mia Khalifa. A atriz negou veementemente qualquer relação amorosa com o jogador do Atlético de Madrid e, de quebra, ironizou os boatos relacionando-a ao atleta.

A atriz detém um dos nomes mais buscados na plataforma OnlyFans e ultrapassa os 26 milhões de seguidores no Instagram. Inclusive, foi através de seu perfil que Mia negou os rumores de affair com Julián Álvarez.

“Para esclarecer as coisas, não estou namorando ninguém. E, caso acontecesse, certamente não estaria com alguém que não tivesse idade suficiente para lembrar onde estava no dia 11 de setembro”, escreveu Khalifa, de 31 anos.

Vida amorosa de Álvarez

Nascido em janeiro de 2000 – ou seja, um ano e sete meses no atentado de 11 de setembro -, o atacante vive um relacionamento de idas e vindas desde 2017. O romance entre Julián e a jogadora Marilia Emília começou com uma amizade de infância e, posteriormente, avançou para outro laço afetivo. No entanto, segundo fãs do casal, o amor dos dois passa por diversas fases inconstantes.

O último registro dos dois no perfil de Emília Ferrero ocorreu no dia 27 de agosto, mas permanece no feed. Julián, inclusive, deixou um comentário na postagem: “Sempre juntos! Te amo”.

Campeão com Argentina

Apesar de novo, o argentino já colecionou feitos memoráveis na carreira. Julián, por exemplo, conquistou o mundo duas vezes com apenas 23 anos. No dia 22 de dezembro de 2023, o atacante brilhou na goleada do Manchester City sobre o Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa.

O maior feito da carreira, contudo, veio praticamente um ano antes disso. No dia 18 de dezembro de 2022, Julián ganhou a Copa do Mundo no Catar com a Argentina. Alvaréz ainda sagrou-se como a grande revelação da competição e do futebol argentino.

Mia Khalifa

Nascida no Líbano, mas residente nos Estados Unidos desde a infância, Khalifa tinha 21 anos quando explodiu na indústria pornográfica. Ela se tornou um dos maiores nomes à época – e segue entre buscados até os tempos atuais, apesar de não figurar nem no ramo e nem em registros há mais de uma década.

Mia, aliás, se tornou ativista contra a indústria pornográfica e alerta mulheres sobre consequências e lutas para garantir direitos sobre a própria imagem. A atriz sofreu inúmeras ameaças de morte nos poucos meses que atuou no ramo.

A atriz cria uma separação distinta da carreira anterior com a participação no OnlyFans – plataforma de conteúdos adultos. No novo ramo, contudo, Mia pode gerir seu conteúdo digital com distintos parâmetros e limites de público. Supostamente, Khalifa ganha algo em torno de US$ 6,2 milhões por mês na rede social.

“Eu não faço nudez além do que já fiz em uma revista de moda, que é como uma camisa transparente ou algo assim. Então, eu me sinto segura, e o público que cultivei nessa plataforma sabe o que esperar,” explicou Khalifa ao The New York Times.

