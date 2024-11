Com cinco goleadas, Champions League tem recorde de gols em uma só rodada

As partidas desta semana da Champions League da Uefa registraram um novo recorde de gols em uma só rodada da competição. Afinal, os 18 jogos somaram 67 tentos, quatro a mais do que a antiga marca, da rodada inicial do torneio de 2000/01.

Entretanto, a média de gols da rodada de 24 anos atrás supera a atual, mesmo no formato antigo. Na época, foram 16 jogos, com 63 gols, média de 3,93 por partida. Já a rodada de 2024/25 teve média de 3,72 por ter duas partidas a mais, que refletiram nos números. Ao todo, foram cinco goleadas, um empate em 3 a 3 e três vitórias por 3 a 2, que alavancaram a quantidade de bolas nas redes.

No momento, restam três rodadas para o fim da fase de grupos, e o Liverpool lidera a competição, com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Por outro lado, o Paris Saint-Germain está fora da zona de classificação para os playoffs que antecedem as oitavas de final, enquanto o Real Madrid, atual campeão, também sofre para engrenar.

Além disso, Lewandowski, do Barcelona, é o artilheiro do torneio, com 7 gols, dois a mais que o companheiro de clube, Raphinha, Gyokeres, do Sporting, Harry Kane, do Bayern de Munique, Wirtz, do Leverkusen, e Haaland, do City.

Por fim, vale lembrar que Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, detém o recorde de gols em uma só edição da Champions. Foram 17 na campanha do título do Real Madrid na temporada 2013/14.

