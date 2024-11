Bruna Biancardi faz registro raro na Arábia Saudita

Companheira de Neymar, Bruna Biancardi fez um registro raro na Arábia Saudita. Nesta quinta-feira (28), a influenciadora realizou uma publicação em sua rede social para falar sobre o frio vivenciado durante o dia no local.

Com média anual próxima dos 30ºC, o país asiático possui elevadas temperaturas diárias, principalmente na parte na parte da manhã e da tarde. Já à noite, a tendência é de queda nos termômetros. Em seu perfil no Instagram, a mãe de Mavie mostrou surpresa com os 15ºC registrados.

“Nem eu estou acreditando nesse frio hoje aqui”, escreveu a influenciadora na postagem.

Mais cedo, Bruna Biancardi compartilhou um momento de relaxamento. Ela apareceu recebendo massagens e cercada de velas aromáticas.

Enquanto isso, Neymar segue no processo de recuperação de uma ruptura no tendão da coxa esquerda. A tendência é de retorno aos gramados no início de 2025.

