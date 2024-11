Emprestado pelo Vasco, Capasso pode seguir no Olímpia

O zagueiro Manuel Capasso não deve retornar ao Vasco. Emprestado ao Olímpia-PAR, o defensor de 28 anos foi campeão paraguaio e pode permanecer no clube para 2025. Afinal, o time deseja a manutenção do zagueiro, emprestado apenas até o fim deste ano.

O Olímpia, porém, não sabe se tem fundos para efetuar tal compra, com valores não divulgados, segundo informação do “Lance!”. Apesar disso, os paraguaios já comunicaram de maneira extraoficial a intenção da transação permanente de Capasso.

Para isso, eles podem usar uma moeda de troca. Afinal, o Vasco ainda deve valores pela compra do volante Matías Galarza, hoje no Talleres-ARG. Assim, seria possível um abatimento para que Capasso possa ficar em definitivo na capital paraguaia.

O zagueiro chegou ao Vasco oriundo do Tucumán-ARG, no começo de 2023, mas nunca se firmou. Pelo contrário: logo em seu terceiro jogo, errou passe dentro da própria grande área em lance resultado em gol na semifinal do Carioca contra o Flamengo, com o Cruz-Maltino perdendo por 3 a 2. Na volta, até marcou de cabeça, mas cometeu um pênalti em novo revés, desta vez por 3 a 1.

Ao todo, fez apenas 16 jogos (14 em 2023), sendo 12 como titular. Em 2024, marcou o primeiro gol do time na temporada, em vitória por 2 a 0 sobre o Boavista. Posteriormente, fora dos planos do então técnico Ramón Díaz, seguiu emprestado para o Olímpia, onde marcou cinco gols em 30 jogos.

