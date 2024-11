ESPN renova contrato com trunfo de sua programação de transmissões

A ESPN teve sucesso nas negociações para renovar o contrato para ter o direito de exibir os jogos da Premier League, o Campeonato Inglês. O atual acordo expirava na temporada 24/25, que está em curso e chega ao fim ao final de maio do ano que vem.

De acordo com informações da coluna “F5” da “Folha de São Paulo”, a extensão do vínculo passa a ser vigente até maio de 2028. Assim, os canais Disney seguem com os direitos de transmissão do torneio em toda a América Latina. A emissora conta com grande quantidade de espectadores na Argentina, Chile e Uruguai. Entretanto, o principal mercado consumidor no continente é o Brasil

Deste modo, a ESPN continuará exibindo algumas partidas da Premier League na TV fechada. Já o serviço de streaming, o Disney+, transmite todos os jogos da competição. O campeonato passou a ter espaço no canal em 2003 e se tornou a principal atração da ESPN aos finais de semana. Afinal, tornou-se a principal liga de futebol do mundo.

ESPN se especializou em transmissões de torneios internacionais

De forma geral, jogos de Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Arsenal e Newcastle já alcançaram a liderança de audiência na TV fechada. A ESPN tem em seu portfólio o direito de transmissão exclusivo de outras competições internacionais como o Campeonato Espanhol (La Liga), o Italiano (Serie A) e o Francês (Ligue 1). Assim como a Libertadores. A propósito, o canal vai transmitir a final da Libertadores entre Atlético e Botafogo no próximo sábado (30).

