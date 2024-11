Galeno marca, Pepê falha, e Porto fica no empate com o Anderlecht pela Liga Europa

Anderlecht e Porto fizeram um jogo movimentado, principalmente na reta final do confronto. Nesta quinta-feira (28), na Bélgica, as equipes empataram em 2 a 2, pela quinta rodada da Liga Europa. Degreef e Amuzu fizeram os gols do time da casa. Para os portugueses, anotaram o brasileiro Galeno, de pênalti, e Fábio Vieira.

O time belga segue na parte de cima da tabela. Agora, soma 11 pontos, provisoriamente na quarta colocação. Já o Porto segue em situação delicada, com apenas cinco, na modesta 19ª posição. Vale destacar que a fase de liga da competição continental tem 36 equipes.

As duas equipes voltam a campo no próximo dia 12 de dezembro. O Porto recebe o Midtjylland, no Estádio do Dragão, às 17h (de Brasília). No mesmo horário, o Anderlecht vai à República Tcheca enfrentar o Slavia Praga.

Porto abre o placar com gol brasileiro

O Porto foi para cima e abriu o placar aos 23 minutos, em cobrança de pênalti de Galeno. No início da etapa final, o Anderlecht empatou em uma falha bizarra de Pepê. O atacante brasileiro perdeu a bola na entrada da área de defesa e Rits só tocou para Degreef deixar tudo igual.

Em seguida, os técnicos promoveram algumas mudanças que vieram a decidir o jogo. Precisando de um homem pelo meio de campo, o técnico portista Bruno Vitor colocou Fábio Vieira aos 37 do segundo tempo. No minuto seguinte, ele recebeu de Nico na entrada da área e finalizou para recolocar o time em vantagem.

Contudo, não demorou muito para o Anderlecht empatar. Aos 41, Amuzu, que havia entrado no lugar de Edozie, lesionado, bateu de fora da área e contou com desvio do também brasileiro Otávio para dar números finais à partida.

