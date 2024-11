Messi revela saudade do Barcelona em homenagem aos 125 anos do clube

O Barcelona completa 125 anos nesta sexta-feira (29), e uma festa de gala especial será realizada na Catalunha para celebrar a data. Dessa maneira, três anos após sua despedida, Lionel Messi revelou que ainda sente muita saudade do Barça. Em uma entrevista ao canal espanhol ‘3Cat’, o craque argentino aproveitou para parabenizar o clube. Durante a conversa, Messi falou com emoção sobre sua ligação com o Barcelona, destacou o orgulho de ter feito parte de sua trajetória e expressou o carinho que mantém pela cidade, pelos torcedores e pelos momentos vividos na Catalunha.

“Antes de tudo, parabéns pelos 125 anos. Tenho muito orgulho de fazer parte do clube e de ser torcedor do Barcelona. Tive a sorte de Deus me trazer para este lugar e permitir que eu passasse a maior parte da minha vida nesse clube maravilhoso”, disse o astro argentino.

Além disso, Messi também destacou sua saudade do clube.

“Sinto falta de tudo: do clube, da cidade, das pessoas, do carinho… Mas, como sempre, espero que continuemos conquistando bons resultados e tornando o Barcelona ainda maior”, revelou.

LEIA MAIS: Lamine Yamal faz história ao vencer o prêmio Golden Boy 2024

Por fim, Messi também disse estar feliz em ver o Barcelona retornando ao mais alto nível

“É um clube especial, diferente de todos os outros, mesmo com as dificuldades que existem hoje para manter essa diferença, devido à forma como o futebol atual é administrado e como tudo mudou. E, ao mesmo tempo, ver o time principal representando o clube da maneira que queremos e gostamos é motivo de grande orgulho”, explicou.