Chapa de eleição no Nacional-URU quer Marcelo e David Terans, do Fluminense

Uma das chapas que concorre à presidência do Nacional (URU) está prometendo contratações importantes para a equipe. Flavio Perchman, que forma a chapa “Nacional Infinito” com o candidato à presidência Ricardo Vairo, quer dois jogadores do Fluminense para a próxima temporada.

Um deles é o lateral-esquerdo Marcelo, que, apesar de já não atuar mais pelo clube, ainda não teve rescisão regulamentada. O candidato admite que é uma ‘utopia’, mas que a possibilidade existe. O lateral deixou o Flu após briga com o técnico Mano Menezes.

“Tenho um jogador que tem 5% de chances de vir, é uma utopia. Me respondeu e disse que está tirando um tempo para ver o que faz da vida. (…) Marcelo não virá por dinheiro, e também estou atrás de um jogador importante que está no Brasil” revelou em entrevista ao programa “Pasión Tricolor”.

Outro jogador é David Terans, que goza de pouco prestígio em sua passagem pelo Fluminense. O uruguaio, também considerado difícil, já tem passagem pelo Peñarol, rival do Nacional.

“Essa (contratação) é difícil, mas não a descarto. O Peñarol já fez um trabalho importante durante muitos anos. Seria lindo (contratar Terans), mas por enquanto não quero firmar um compromisso”, disse Perchman.

