Brighton x Southampton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League após a pausa para as competições europeias no meio de semana. Nesta sexta-feira (29), Brighton e Southampton se enfrentam às 17h (de Brasília), na partida de abertura da 13ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Falmer Stadium e coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos opostos.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+ (streaming).

Como chega o Brighton

O Brighton faz um bom início de Premier League e ocupa a quinta posição, com 22 pontos. Dessa maneira, os Seagulls demonstram potencial para disputar vagas em competições europeias e tentam manter a boa sequência de resultados.

No entanto, Fabian Hürzeler enfrenta problemas no elenco. Isto porque o treinador terá até nove desfalques nesta sexta-feira, devido a lesões ou suspensões. Com esse cenário, será necessário fazer ajustes na equipe. O’Riley pode começar como titular contra o Southampton, enquanto Adingra e Rutter disputam uma vaga.

Como chega o Southampton

Por outro lado, o Southampton é o time com a pior campanha de Premier League e está na lanterna, com apenas quatro pontos. Além disso, a equipe tem quatro a menos que o Crystal Palace, penúltimo colocado, e mesmo que vença o jogo desta sexta-feira, seguirá em último.

Ao mesmo tempo, o técnico Russell Martin também enfrenta problemas para escalar o time. Stewart, Ramsdale, Bednarek, Bazunu e Smallbone estão fora. As dúvidas ficam por conta de Lallana e Onuachu. Com isso, Aribo pode ser uma das opções para entrar em campo.

Brighton x Southampton

13ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: 29/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Falmer Stadium, em Brighton (ING).

Brighton: Verbruggen; Veltman, Igor. Van Hecke e Estupiñán; O’Riley e Wieffer; Mitoma, Rutter (Adingra) e João Pedro; Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler

Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Downes, Harwood-Bellis e Manning; Mateus Fernandes e Aribo; Archer, Armstrong e Dibling. Técnico: Russell Martin

Árbitro: Robert Jones (ING).

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (streaming).