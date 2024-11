Comentarista analisa final da Libertadores: ‘Botafogo joga mais, mas Atlético tem jogadores decisivos’

A final da Copa Libertadores entre Atlético e Botafogo já domina os debates no mundo do futebol. Entre as análises, destacam-se questões como o momento das equipes e os jogadores que podem decidir o confronto. Ex-jogador e comentarista da Rede Globo, Caio Ribeiro também compartilhou sua visão.

Para Caio, o Botafogo vive uma fase melhor, mas o Atlético conta com atletas mais experientes e acostumados à pressão de grandes decisões.

“Será um jogão. Se olharmos o momento, o Botafogo joga mais. O Galo, no entanto, precisa ativar o chip da Libertadores, onde teve um desempenho irretocável. O Atlético tem jogadores decisivos, enquanto no Botafogo ainda há incertezas sobre como reagirão à pressão. Hulk, Paulinho e Scarpa estão acostumados a esses momentos. Acho que o Botafogo tem uma leve vantagem, mas o Atlético possui grandes nomes,” afirmou Caio, em entrevista à “Rádio 98FM”.

Estratégia para a decisão

Ao ser questionado sobre o estilo de jogo de Gabriel Milito, técnico do Atlético, Caio sugeriu uma abordagem mais cautelosa para a final.

“Se eu fosse o treinador, não usaria três zagueiros. Jogaria com duas linhas de quatro. O Lyanco improvisado não se sente confortável, e isso acaba sacrificando o Scarpa. Deixaria Paulinho e Hulk na frente para decidir. Entenderia o momento e jogaria fechado. O Botafogo, com esse modelo, tem mostrado dificuldades nos últimos jogos. Eles precisariam de apenas uma ou duas bolas para resolver”, finalizou.

Atlético e Botafogo, afinal, entram em campo neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Más Monumental, em Buenos Aires, na Argentina.

