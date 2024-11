United supera Bodo/Glimt na primeira vitória de Rúben Amorim

O Manchester United está vivo na Liga Europa. Nesta quinta-feira (28), os Red Devils venceram o Bodo/Glimt, por 3 a 2, em Old Trafford, na primeira vitória do técnico Rúben Amorim no comando. Com alguns testes na equipe, Höjlund foi o grande destaque da partida, com dois gols. Além do atacante norueguês, Garnacho completou a vitória. Pelo lado do time visitante, Evjen e Zinckernagel balançaram a rede nesta quarta rodada da fase de liga.

Com o resultado, o United segue invicto na Liga Europa e chegou à segunda vitória consecutiva, após três empates nas três primeiras rodadas. Assim, a equipe subiu para a 12ª posição, com nove pontos, ainda na zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Por outro lado, o Bodo/Glimt perdeu o confronto direto diante do United e perdeu posições na tabela. A equipe caiu para o 17º lugar, com sete pontos, também na zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Dessa maneira, Rúben Amorim começa sua trajetória com uma vitória e o empate com o Ipswich Town, em sua estreia, no último final de semana, pela Premier League. Além disso, nesta quinta-feira, o treinador português deu uma oportunidade ao brasileiro Antony como titular. No entanto, o atacante não fez um jogo de muito destaque e acabou sendo substituído por Diallo no segundo tempo.

Manchester United x Bodo/Glimt

O Manchester United abriu o placar com menos de um minuto, após erro na saída de bola do Bodo/Glimt, com gol de Garnacho. Contudo, os noruegueses surpreenderam e conseguiram virar com gols de Evjen e Zinckernagel, em um período de quatro minutos. O jogo ficou truncado, mas os Red Devils buscaram o empate antes do intervalo, com belo gol de Höjlund.

Na segunda etapa, o United voltou com alterações e mudou a postura. Assim, a pressão inicial surtiu efeito e Höjlund recolocou o time em vantagem ao anotar o segundo dele no jogo. Contudo, a partida seguiu aberta, com chances para as duas equipes. Na melhor dos Red Devils, Garnacho finalizou para fora. Por outro lado, os noruegueses obrigaram o goleiro Onana a fazer grandes defesas para confirmar a vitória do United.