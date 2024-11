Em jogão, Tottenham cede empate nos acréscimos para a Roma

Em um jogão em Londres, o Tottenham conquistava uma importante vitória sobre a Roma até os 45 do segundo tempo. Mas graças a um gol nos acréscimos, os times ficaram no 2 a 2 no Tottenham Hotspur Stadium, nesta quinta-feira (28), pela quinta rodada da fase de Liga da Europa League.

O ídolo Son e Jonhson fizeram os gols ingleses, enquanto Ndicka e Hummels anotaram, então, para os visitantes. O zagueiro alemão se redimiu após cometer um pênalti na etapa inicial, mantendo a Roma, assim, mais viva do que nunca na Liga Europa.

O jogo

A partida foi alucinante, especialmente no primeiro tempo, com três gols. E começou logo cedo, aos 5′, quando Son converteu pênalti cometido por Hummels para o Tottenham. A Roma não deixou por menos e conseguiu o empate com Ndicka, aos 20′. Dybala cruzou em cobrança de falta pela esquerda e o zagueiro, de ombro, encobriu Forster para deixar tudo igual.

A partir daí, os times desandaram a perder gols, com direito a gol anulado de El-Sharaawy pela Roma. Pelo lado do Tottenham, Solanke teve duas oportunidades dentro do mesmo lance, mas parou em Angeliño e no goleiro Svilar, em lance impressionante. Do outro lado, Forster devolveu com uma defesaça em chute forte de Dybala, que limpara dois zagueiros antes de finalizar.

Aos 34′, em contra-ataque fulminante, os donos da casa voltaram à frente do placar. Kulusevski recebeu pela esquerda, cruzou rasteiro e Johnson chegou pegando de primeira para anotar o 2 a 1. A etapa final não deixou por menos, com dois gols anulados e três bolas na trave em pouco menos de 15 minutos.

Dobvyk, centroavante da Roma, foi flagrado em impedimento nos dois gols anulados. Primeiro, estava na banheira e chutou cruzado, com Koné botando nas redes. No minuto seguinte, o ucraniano desviou de primeira cruzamento da direita, mas novamente viu o bandeira erguer o instrumento de trabalho. Atrás no placar, a Roma cedia espaços para os contra-ataques, mas a mira realmente não estava em grande dia para os atacantes. Na reta final, o time italiano brigou muito pelo gol de empate e parava no goleiro Forster. Até os 45′. Foi quando, em cobrança de escanteio, Angeliño soltou um canudo de esquerda e Hummels apareceu para se redimir e deixar tudo igual no apagar das luzes.

Próximos passos

O Tottenham fica em nono na fase de Liga, com dez pontos. E volta a campo já neste domingo (1º), quando recebe o Fulham, pela 13ª rodada da Premier League. Pela Liga Europa, o próximo compromisso é contra o Rangers, fora de casa, no dia 12 de dezembro.

A Roma segue mal, aparecendo apenas na 21ª posição, com seis pontos. Volta a atuar na competição também no dia 12, quando recebe o Braga, pela sexta rodada. Pelo Italiano, o jogo é na segunda (2 de dezembro) contra ninguém menos que a vice-líder Atalanta, pela #14.

Jogos da 5ª rodada da Liga Europa

Quinta-feira (28/11)

Anderlecht (BEL) 2 x 2 Porto (POR)

Athletic Bilbao (ESP) 3 x 0 Elfsborg (SUE)

AZ Alkmaar (HOL) 1 x 1 Galatasaray (TUR)

Besiktas (TUR) 1 x 3 Maccabi Tel Aviv (ISR)

Dynamo Kiev (UCR) 1 x 2 Viktoria Plzen (CZE)

Lazio (ITA) 0 x 0 Ludogorets (BUL)

Qarabag (AZE) 1 x 4 Lyon (FRA)

RFS (LET) 0 x 2 PAOK (GRE)

Braga (POR) 3 x 0 Hoffenheim (ALE)

Steua Bucaresti (ROM) 0 x 0 Olympiacos (GRE)

Ferencvaros (HUN) 4 x 1 Malmö (SUE)

Manchester United 3 x 2 Bodo/Glimt (NOR)

Midtjylland (DIN) 1 x 2 Frankfurt (ALE)

Nice (FRA) 1 x 4 Rangers (ESC)

Real Sociedad (ESP) 2 x 0 Ajax (HOL)

Slavia Praga (CZE) 1 x 2 Fenerbahce (TUR)

Tottenham 2 x 2 Roma

Twente (HOL) 0 x 1 Royale Union SG (BEL)

