Artur Jorge destaca confiança em time do Botafogo: ‘Nunca me falhou’

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, confia no título da Libertadores. Em entrevista à “ESPN”, o treinador português foi questionado sobre a desconfiança, mas voltou a defender o elenco antes da final da Libertadores contra o Atlético, neste sábado, às 17h, no Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina.

“Não me incomoda, estou bem resolvido, sei do que minha equipe é capaz. (Esse tipo de comentário externo) Pode causar desconforto a quem gosta de nós, mas essa equipe nunca me falhou, os jogadores são extraordinários. Claramente é a melhor equipe de trabalho e o melhor grupo que já trabalhei. Estou confiante. Sei quais são suas metas. Sabemos o que querem, o que trabalhar para lá chegar, me dá conforto para dizer mais confiem do que duvidem. É minha forma de estar”, declarou Artur Jorge.

Artur Jorge também acrescentou que a sua serenidade consegue superar o seu nervosismo. Além disso, ele destacou que não imaginava em chegar à decisão da competição.

“Minha serenidade consegue superar o nervosismo. É muito importante para mim, como também para o Botafogo. Não esperei tanto para chegar a esta oportunidade. Era um marco inimaginável, quando cheguei ao Brasil, não pensava em chegar a este momento, uma decisão dessas. Tenho tido distanciamento para desfrutar”, disse.

Artur Jorge, aliás, também fez uma breve análise de como pode ser o jogo. O Botafogo, aliás, busca seu primeiro título da Libertadores.

“É uma final em que tudo pode acontecer, não tem favoritismo. Dentro dessa projeção de igualdade, temos que ter o fator X para fazer a diferença, que é entrega, intensidade, mentalidade muito forte para superar o adversário que tem suas capacidades. Vamos procurar ser melhores em todos os níveis para conseguirmos este troféu”, disse o treinador.

