Flamengo segue como clube de maior torcida do Brasil, diz Datafolha

O Datafolha divulgou, nesta quinta-feira (28), uma nova pesquisa sobre as torcidas de futebol no Brasil. Segundo o instituto, o Flamengo ainda é o clube com maior número de torcedores no país, com 19% da preferência do público.

A pesquisa, assim, ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 5 e 7 de novembro, em 113 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Abaixo do Rubro-Negro, quem ocupa o segundo lugar é o Corinthians, com 14%, seguido por Palmeiras, com 7%, São Paulo, com 6%, e Grêmio e Vasco, ambos com 4%. Botafogo e Fluminense, aliás, ocupam o sétimo lugar no ranking, com apenas 2% da preferência do público, empatados com Atlético-MG e Bahia.

Veja números de torcidas

– Flamengo: 19%

– Corinthians: 14%

– Palmeiras: 7%

– São Paulo: 6%

– Vasco e Grêmio: 4%

– Santos, Cruzeiro e Internacional: 3%

– Atlético-MG, Botafogo, Fluminense e Bahia: 2%

– Vitória e Seleção Brasileira: 1%

– Outros times: 4%

– Nenhum time: 23%

Flamengo só perde no Sudeste

A vantagem do Flamengo foi grande nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Rubro-Negro tem, respectivamente, 29%, 25% e 29% dos torcedores nesses locais, tendo mais que o dobro das porcentagens do Corinthians em todas as regiões.

Entretanto, no Sudeste, o clube carioca está em desvantagem. O Corinthians, afinal, leva vantagem, com 20% a 15%. No Sul, os dois clubes, aliás, estão em empates em terceiro lugar com 9%, atrás do Grêmio, que tem 23%, e do Internacional, com 18%.

