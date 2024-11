Carrillo encanta e vira peça fundamental no Corinthians

Contratado a pedido do técnico Ramón Díaz e xodó do treinador, o meia Carrillo vem ganhando cada vez mais espaço no Corinthians. O peruano engatou uma boa sequência de jogos, sempre com boas apresentações e se tornou fundamental no esquema tático do Timão nesta reta final de Brasileiro.

O atleta vem encantando no Timão pela sua qualidade técnica, com precisão nos passes e na ajuda a Garro para a criação das jogadas. Além disso, sua frieza durante as partidas também vem chamando a atenção. O peruano não mostra nervosismo para decidir lances cruciais durante a partida. O atual desempenho fez com que ele fosse titular nas últimas três partidas do Alvinegro.

Conhecido de Ramón Díaz desde quando trabalharam juntos no Al-Hilal, da Arábia Saudita, Carrillo vem ganhando um papel de coringa no Corinthians. O peruano é costumado a começar as partidas do lado direito, auxiliando Matheuzinho. Contudo, o treinador argentino dá liberdade para o meia transitar mais centralizado e até mesmo pelo lado esquerdo.

O esquema tático vem dando certo, já que Carrillo vem tendo papel fundamental também na sequência de vitórias do Corinthians. Até aqui são seis triunfos seguidos e o Timão briga por uma vaga na próxima Libertadores.

O contrato de Carrillo é válido até julho de 2025 e a tendência é que o Timão busque a prorrogação do vínculo. Aliás, até aqui, são 16 jogos (oito como titular) e uma assistência. Ele ainda não balançou as redes, mas terá uma chance no próximo sábado (30/11), quando o Corinthians encara o Criciúma, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

