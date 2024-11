São Paulo vai iniciar processo de renovações após o Brasileirão

O São Paulo prepara um ”pacotão” de renovações e vem monitorando os contratos de jogadores que vão se encerrar até o fim de 2025. Contudo, a diretoria deve esperar o final do Campeonato Brasileiro para iniciar o processo. O objetivo é não tirar o foco dos atletas nesta reta final da temporada.

Além de Liziero, que tem contrato apenas até junho e já negocia sua renovação, o São Paulo também tem outros três atletas no radar para estender os vínculos. Trata-se do goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco e o lateral-direito Igor Vinícius. Todos tem contrato até o fim do ano que vem.

O Tricolor entende que está dentro do prazo para iniciar essas conversas e vê os três jogadores como casos tranquilos. Além disso, vê o trio com o interesse de permanecer. O clube não prevê problemas para chegar a um acordo para estender esses contratos e acredita em acordos rápidos e sem novelas.

Rafael e Alan Franco são titulares absolutos e devem seguir assim na próxima temporada. Já Igor Vinícius ainda reveza no setor, mas deve assumir o posto de vez em 2025, muito pela possível aposentadoria de Rafinha. O veterano, se renovar, deve jogar ao menos até o meio do ano que vem.

Outras renovações no São Paulo

Em compensação, outros jogadores em fim de contrato não devem permanecer. Méndez e Orejuela, por exemplo, ficarão livres nos primeiros meses de 2025 e não devem ter seus vínculos renovados. Já Jamal Lewis, Ruan Tressoldi e Sebastian Longo, estão emprestados até o meio do ano que vem e terão o futuro debatido individualmente. Muito passará por Zubeldía e se o treinador terá o interesse de contar com um destes atletas.

Por fim, o garoto Henrique Carmo , revelado nas categorias de base do São Paulo, também tem contrato até o final do ano que vem. O Tricolor ainda não anunciou a renovação, mas está muito perto de um acordo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.