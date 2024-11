Giay não engata e segue sem sequência no Palmeiras

A lateral-direita vem sendo uma verdadeira dor de cabeça no Palmeiras em 2024. Com Marcos Rocha caindo de desempenho e Mayke sofrendo com problemas físicos, o Verdão foi ao mercado e trouxe Agustín Giay para reforçar o elenco. Contudo, cinco meses após sua chegada, o argentino vem sofrendo para ganhar minutos.

Contratado por US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 40 milhões na cotação da época), o jogador não vai a campo há mais de um mês. A última vez que ele entrou em campo foi no empate contra o Fortaleza por 2 a 2, no Allianz Parque, há um mês. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo e pouco conseguiu ajudar o Verdão.

Desde então, o argentino não ganhou mais minutos com Abel Ferreira. Contra o Atlético Goianiense, aliás, Giay sequer esteve na lista de relacionados. O treinador palestrino vem optando por Marcos Rocha nesta reta final de temporada.

Desde que Giay chegou, ele disputou apenas 10 jogos, sem participações com gols ou assistências. Destes, foi titular em oito, incluindo a ida das oitavas de final da Libertadores, diante do Botafogo, que, por má atuação, não foi utilizado na volta.

O Palmeiras volta a campo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (4/12), às 21h30, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira terá que mexer no setor, já que Marcos Rocha foi expulso contra o Botafogo terá que cumprir suspensão. Mayke é o favorito para entrar na lateral-direita, mas Giay ainda busca ganhar mais uma chance para mostrar que ainda pode ser útil no Verdão.

