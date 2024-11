Flamengo define Diego Ribas como representante em sorteio do Mundial de Clubes 2025

O presidente Rodolfo Landim já definiu o representante do Flamengo no sorteio dos grupos do Mundial de Clubes 2025: Diego Ribas. Capitão da segunda geração mais vitoriosa da história do clube, o ex-camisa 10 da Gávea estará presente no evento do próximo dia 5 de dezembro, às 15h (de Brasília), em Miami. A Fifa ainda sugere que os clubes indiquem um nome ”legend” para cerimônia.

Diego Ribas chegou ao Flamengo em agosto de 2016 como um dos primeiros frutos do processo de reestruturação do clube. Encerrou o ciclo em novembro de 2022, após 286 jogos, com maestria. Isso porque o ex-camisa 10 liderou a segunda maior geração da história do Rubro-Negro, atrás apenas da de Zico, e era o capitão do título que concedeu classificação ao Mundial 2025 – no tricampeonato da Libertadores.

Rodolfo Landim também estará presente no sorteio em Miami, na próxima quinta-feira (5). Vale destacar que o Flamengo, assim como Palmeiras e River Plate, tem grandes chances de figurar como cabeça de chave no Mundial de Clubes 2025.

Mundial de Clubes

A cerimônia promovida pela Fifa sorteará os oito grupos do primeiro SuperMundial de Clubes, que acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Até o momento, o torneio conta com 31 equipes classificadas e resta apenas a vaga do campeão da Libertadores 2024 – neste sábado, dia 30.

Sabe-se que o Mundial passará por 11 cidades e 12 estádios dos EUA e, distinto à Copa Intercontinental, acontecerá a cada quatro anos. Os potes do sorteio estarão divididos conforme o ranqueamento esportivo e fatores geográficos de cada time.

O sorteio contará com transmissões do site oficial da Fifa e do streaming Fifa+.

Diego Ribas no Flamengo

Um dos ‘camisa 10’ mais importantes da história do Flamengo levantou os principais troféus da geração como capitão do clube. Diego conquistou definitivamente a braçadeira do Rubro-Negro na temporada seguinte à chegada, em 2017, e a manteve sob sua responsabilidade até sua despedida dos gramados, em 2022.

Em sete temporadas pelo Flamengo, Diego disputou 285 jogos oficiais e marcou 42 gols, além de contribuir com 32 assistências. Contabilizando amistosos, o meia esteve presente em 178 vitórias, 64 empates e 47 derrotas pelo clube que considera atualmente de coração.

Uma publicação compartilhada por Diego Ribas da Cunha (@diegoribas10)

Capitão da Gávea, como ficou marcado, levantou 12 troféus nesse período. Os dois mais importantes, as Libertadores da América, aconteceram em 2019 e 2022. Além desses, conquistou: Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2020) e Carioca (2017, 2019, 2020 e 2021).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.