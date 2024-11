Platini afirma estar preocupado com fase de Mbappé no Real Madrid: ‘Está perdido’

Desde que chegou ao Real Madrid, Mbappé ainda não conseguiu reencontrar seu bom futebol e esbanjar seu talento dentro das quatro linhas. Assim, a má fase do astro gera muita preocupação não só no clube merengue, como também na França. Lenda do futebol do país, Michel Platini revelou que está preocupado com a fase do atacante e que o vê perdido em campo.

“Acho que ele está perdido em campo. Um grande campeão precisa renascer das cinzas sistematicamente. É isso que fará de Kylian um grande campeão. Espero que este seja apenas um pequeno contratempo”, disse Platini, durante evento em Nice.

Na última derrota do time espanhol na Champions League, para o Liverpool, fora de casa, o jogador perdeu um pênalti, o que gerou críticas da imprensa.

Até o momento, Mbappé soma nove gols e duas assistências em 18 jogos pela equipe na temporada. Além disso, a má fase reflete em sua presença na seleção francesa, visto que esteve de fora das convocações de Didier Deschamps para os compromissos de novembro. O jornal L’Equipe, da França, nesta sexta-feira (29), alertou sobre a saúde mental do jogador.

“Kylian Mbappé está psicologicamente exausto. Com tudo o que lhe aconteceu nos últimos seis meses, é impossível que a cabeça fique insensível e nem o corpo”, publicou o jornal.

