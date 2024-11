Nico Hernández, ex-Athletico e Inter, recebe sondagem da Bundesliga

O zagueiro colombiano Nico Hernández chamou a atenção do futebol europeu. Atualmente no Banfield, o jogador de 26 anos teve a sua situação sondada por um clube da primeira divisão da Alemanha, o Mainz.

De acordo com apuração junto ao entorno de Nico, neste momento, a situação foi apenas de uma procura para entender os termos do negócio. Entretanto, o tema foi tratado como uma “sondagem forte”, algo que gera otimismo para uma evolução na janela de transferências entre 2024 e 2025. O contrato do colombiano junto ao clube argentino tem validade até dezembro do próximo ano.

Com formação no Atlético Nacional, o defensor passou por Real Santander e Independiente Santa Fe, no futebol colombiano, antes de desembarcar no Brasil. Por aqui, defendeu Athletico-PR e Internacional (entre 2021 e 2023) onde variou entre atuações como zagueiro e lateral-esquerdo.

Ao rumar para a Argentina, teve um brevíssimo período no San Lorenzo (apenas cinco partidas) antes do Banfield, equipe onde rapidamente se estabilizou como importante peça do sistema defensivo. Sob o comando do técnico Gustavo Munúa, Nico Hernández angaria boas estatísticas mesmo com apenas 14 jogos.

Segundo dados do portal ‘Sofascore’, são 14 desarmes, 17 interceptações, 34 bolas recuperadas e 46 disputas de bola vencidas. No caráter construtivo, Nico também tem sua atuação notada com 55 lançamentos certos, dois passes decisivos e uma grande chance de gol criada.

