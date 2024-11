Sem Bastos, Botafogo faz último treino antes da final da Libertadores; veja provável escalação

O Botafogo fechou a preparação para a final da Libertadores. Na manhã desta sexta-feira, o elenco fez seu último treino no CT do Tigre, em Buenos Aires, antes do confronto contra o Atlético, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Más Monumental. Apenas o zagueiro Bastos, que teve uma lesão no músculo posterior da coxa no início do duelo contra o Palmeiras, ficou no vestiário do CT e deve desfalcar o time.

Outro zagueiro que relatou dores musculares no jogo contra o Palmeiras foi Alexander Barboza. Entretanto, ele participou normalmente no treino. Por fim, Mateo Ponte, expulso no jogo de volta da semifinal contra o Peñarol, assistiu à atividade com a comissão técnica e fica de fora da decisão.

Assim, a provável escalação do Botafogo é: John, Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore, Luiz Henrique e Almada; Savarino e Igor Jesus.

Fora isso, quem esteve presente na atividade foi o dono da SAF do Botafogo, John Textor. Ele, aliás, cumprimentou os jogadores na entrada do treino e também conversou alguns minutos com Artur Jorge. O empresário chegou na noite da última quinta-feira, em Buenos Aires.

Antes do duelo, o elenco alvinegro fará um reconhecimento do gramado do Monumental de Núñez, palco da decisão diante do Atlético-MG. O primeiro contato com estádio está previsto para 13h30 (horário de Brasília). Depois disso, o técnico Artur Jorge e o volante Marlon Freitas vão conceder entrevista coletiva.

