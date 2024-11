Dono da SAF do Botafogo é proprietário de mansão em ilha; conheça

Os jogadores do Botafogo devem ganhar outro prêmio caso alcancem a conquista da Libertadores, neste sábado (30). Isso porque o dono da SAF do Alvinegro, John Textor, prometeu que vai ceder sua mansão nas Bahamas. Os atletas curtiriam o imóvel em ilha privativa, que é avaliado em R$ 95 milhões, por um final de semana, com todas as despesas pagas pelo norte-americano. O clube de General Severiano enfrenta o Atlético em jogo único, às 17h (de Brasília), no estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, e almeja o título inédito da principal competição de clubes da América do Sul.

O ricaço, proprietário da SAF do Glorioso, indicou que haveria esse agrado durante a contratação do meio-campista Thiago Almada. O argentino, aliás, já teve a oportunidade de aproveitar a residência por alguns dias, antes de assinar com o Botafogo. Textor já fez até uma transmissão ao vivo e exibiu a casa, espaço que ele tem bastante apreço.

“Não sou muito bom jogando basquete, mas adoro basquete (mostrando as quadras). Quando conquistarmos o título esse ano, vou convidar os jogadores a virem aqui e jogarem tênis, vôlei, futebol”, assegurou o empresário, demonstrando confiança.

Local é um xodó do proprietário da SAF do Botafogo

Constantemente, Textor está na moradia. Assim, ele tem o hábito de passar alguns dias por mês em Grand Cay, uma das 32 ilhas que fazem parte do arquipélago das Bahamas. Trata-se também de um dos locais mais restritos. A casa de praia do dono do Botafogo conta com deck e cais particulares, onde deixa seu hidroavião e atraca o seu iate. Os passatempos do norte-americano são andar de jet-ski, além de pescar no mar azul-turquesa e transparente da região. Alguns imóveis de luxo como o dele tem até 10 mil m² nas ilhas de Bahamas. A propósito, o patrimônio de Textor alcança os R$ 8 bilhões.

