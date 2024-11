PSG x Nantes: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 13ª rodada do Campeonato Francês, Paris Saint-Germain e Nantes se enfrentam neste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Líder, com 32 pontos, o PSG, atual campeão, é o único invicto até aqui e soma seis pontos a mais que o Monaco, no momento.

Dessa forma, os comandados de Luis Enrique, que não conseguem engrenar na Champions League, quere aumentar ainda mais a vantagem na liderança da Liga. Os Canários, por sua vez, abrem a zona de rebaixamento, com 10 pontos, e já somam seis derrotas na competição de 2024/25.

Onde assistir

A partida deste sábado (30) terá a transmissão da CazéTV.

Como chega o Paris Saint-Germain

A equipe da capital francesa tem 100% de aproveitamento como mandante, até aqui, visto que os dois únicos tropeços foram como visitante, para Brest e Nice. Dessa forma, as principais baixas do técnico Luis Enrique são: o lateral Lucas Hernández e o jovem meio-campista Senny Mayulu.

Como chega o Nantes

Na busca para deixar a zona de rebaixamento, os visitantes também terão desfalques para o confronto. Afinal, o atacante Tino Kadeweresofre com problemas físicos e já está afastado dos gramados por cerca de duas semanas. Ele, aliás, perdeu jogos da seleção de Zimbábue na última Data FIFA e só deve retornar em dezembro.

PARIS SAINT-GERMAIN X NANTES

13ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: 30/11/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Asensio, Barcola. Técnico: Luis Enrique

Nantes: Lafont; Castelletto, Zézé, Duverne, Cozza; Chirivella, Lepenant; Mollet, Douglas Augusto, Simon; Abline. Técnico: Antoine Kombouaré

Árbitro: Jérémy Stinat

VAR: François Letexier

