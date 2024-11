Vitor Reis projeta briga do Palmeiras pelo título: ‘Lutar até o fim’

O Palmeiras iniciou sua preparação para o duelo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (4/12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão se complicou na briga pelo título ao perder para o Botafogo, no Allianz Parque, na última partida. Contudo, para o zagueiro Vitor Reis, a equipe está muito viva.

O defensor analisou o próximo adversário do Palmeiras no Brasileirão e projetou o jogo em Belo Horizonte, ao site oficial do Palmeiras. Além disso, o jogador também comentou o que o Verdão precisa fazer para conseguir o tri nacional.

“O Cruzeiro tem uma equipe qualificada e é muito forte na casa deles. Temos de ir com foco, concentração nas nossas tarefas e buscar os três pontos”, disse Vitor Reis, que prosseguiu:

“É força total. Serão dois jogos e duas finais. Nós nunca podemos duvidar desse elenco do Palmeiras, que já mostrou diversas vezes do que é capaz. Enquanto houver possibilidade, vamos lutar até o fim e vamos para cima. Eu, particularmente, quero coroar esse ano maravilhoso para mim com um título junto desse elenco. Eu trabalho todos os dias para que esse troféu possa vir para a gente”, completou.

O Verdão está invicto há sete partidas contra o Cruzeiro, somando cinco vitórias e dois empates. A última derrota foi no jogo de ida da Copa do Brasil de 2018, por 1 a 0, no Allianz Parque.

O próximo treino será às 10h (de Brasília) deste sábado (30/11). O Verdão está na vice-liderança, com três pontos atrás do Botafogo, e precisa vencer o Cruzeiro para seguir vivo na briga pelo título.

