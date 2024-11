Em má fase, torcedores do Fluminense protestam no CT Carlos Castilho

Vivendo péssima fase na temporada e com risco sério de rebaixamento, o Fluminense sofreu protestos de cerca de 40 torcedores na tarde desta sexta-feira (29), no CT Carlos Castilho. O clube aceitou, então, que seis deles entrassem no Centro de Treinamento para conversar com alguns representantes.

Thiago Silva e Thiago Santos foram os jogadores em questão, segundo o “ge”. Os pedidos eram, dessa forma, por mais “raça” na reta final do Brasileirão. A ideia inicial era de que todos os torcedores pudessem entrar no CT, mas só seis pessoas (líderes das torcidas organizadas presentes) foram aceitas.

Visando melhor adaptação ao gramado sintético da Ligga Arena, o Fluminense viajará a Curitiba ainda nesta sexta. A partida contra o Athletico, válida pela 36ª rodada, ocorre às 18h30 (de Brasília) de domingo (1º de dezembro).

Em 16º, com 39 pontos, o Flu tem apenas um ponto a mais que o Criciúma, que abre a zona de rebaixamento do Brasileirão. Além do CAP, o Tricolor ainda encara o Cuiabá (em casa) e o Palmeiras (fora) nas últimas rodadas. O Fluminense tem, segundo estudo da UFMG, 37,3% de chance de rebaixamento.

