Jogador do Bayern de Munique é detido bêbado em Lamborghini

O jogador Alphonso Davies, do Bayern de Munique, acabou detido pela polícia alemã por embriaguez ao volante. O lateral esquerdo dirigia uma Lamborghini Urus, avaliada em R$ 1,36 milhão, quando foi abordado pela polícia em uma rua de Munique. A informação é do jornal ‘Bild’.

Durante a abordagem, os agentes sentiram o cheiro de álcool oriundo de Davies, que acabou conduzido à delegacia para assoprar o bafômetro. Contudo, apesar do nível de álcool no sangue do atleta (0,6) atestar que ele estava embriagado, o volume não foi suficiente para transformar o problema em algo mais sério e ele acabou liberado – um amigo conduziu o carro.

Apesar de não ter a carteira apreendida, o canadense ficará sem dirigir por um mês. Além disso, Davies terá que pagar uma multa de 500 euros (R$ 3 mil). De acordo com a legislação alemã, o nível alcoólico obtido no exame do jogador configura uma infração administrativa – penas ocorrem a partir de 0,8.

O Bayern não comentou o incidente ao Bild. O jogador de 24 anos, que tem contrato até junho de 2025 e desperta interesse em clubes como Real Madrid e Barcelona, compareceu ao treino normalmente nesta sexta (29) dirigindo seu Audi oficial do clube.

Davies foi titular na vitória sobre o PSG na Champions League, na última terça-feira (26).

