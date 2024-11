Atlético x Botafogo: Hulk perdoa Luiz Henrique após desentendimento

O confronto entre Atlético e Botafogo, realizado no dia 20/11 no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, ficou marcado por polêmicas, apesar da expectativa de ser uma prévia da final da Copa Libertadores. A partida teve momentos de tensão, incluindo discussões entre jogadores e até trocas de farpas entre seguranças. Um dos episódios mais comentados envolveu Hulk e Luiz Henrique.

Durante o jogo, o atacante do Botafogo teria chamado o Atlético de “time de m…. Hulk, incomodado com a declaração, reclamou com o técnico do Glorioso e destacou a necessidade de o jovem jogador demonstrar mais humildade.

Apesar do desentendimento, Hulk superou a situação e deixou claro que perdoa o jogador botafoguense, reconhecendo seu talento e potencial.

“Sobre o Luiz Henrique, como eu falei, acho que ele tem muito talento, é um jogador de muita qualidade, ainda jovem, e tem tudo para se tornar um craque. Perdão é algo que aprendemos a praticar diariamente, até porque erramos todos os dias e também queremos ser perdoados”, afirmou Hulk.

O atacante do Galo explicou que sua postura durante o jogo foi uma defesa ao clube que representa.

“Eu fui defender o Atlético. Ele falou algo sobre o nosso time, e eu só reagi para proteger o clube. Mas está perdoado. Espero que ele aprenda com isso, cresça como jogador e nos represente bem na Seleção. Que Deus abençoe a carreira dele”, completou.

Atacante se desculpa

Luiz Henrique reconheceu seu erro e, em entrevista ao Ge, pediu desculpas ao atacante atleticano e aos jogadores do Atlético.

“Estou super tranquilo. Peço desculpas ao Hulk, pois o respeito muito. Ele é um jogador de altíssimo nível, assim como eu também busco ser. Dentro de campo, precisamos nos respeitar. Às vezes estamos de cabeça cheia, mas é importante pedir desculpas e seguir em frente. Que possamos fazer um grande jogo e que vença o melhor”, declarou o jogador do Botafogo.

