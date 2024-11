Neto fala sobre saída de Denílson da Band e manda recado

O ex-jogador e apresentador Neto se manifestou sobre a saída de Denílson da Band. Nesta sexta-feira (29), durante o programa ‘Os Donos da Bola’, o ídolo do Corinthians exaltou a trajetória de 14 anos do pentacampeão mundial na emissora, mas ressaltou que os dois não são amigos.

Neto parabenizou Denílson pelo trabalho feito na Band, falou sobre a relação entre eles e desejou sucesso no novo desafio.

“Fiquei sabendo ontem pelas mídias sociais que o Denílson está indo embora da Band. Quinze anos, parabéns para você (…). Que seu caminho seja traçado de uma maneira muito legal. (…) Você criou uma família aqui, um ambiente muito legal. A gente não é amigo, mas a gente se respeita. Assim que tem que ser. Eu não sou seu amigo, você não é meu amigo, mas você tem 15 anos aqui e veio trabalhando firme e forte. Que seu caminho seja traçado da melhor forma possível, que você consiga os seus objetivos”, disse o apresentador.

A decisão de Denílson em deixar a emissora acontece nove meses depois das partes terem acertado a renovação de contrato. A falta de um programa próprio teria pesado para a saída, já que este era um desejo do ex-jogador. O novo vínculo iria até 2027. A Band, por meio de nota, confirmou o adeus do pentacampeão mundial.

Denílson perto da Globo

A saída da Band abre caminhos para Globo tentar, enfim, a contratação de Denílson – nome sondado pela emissora em outras ocasiões. Inclusive, as partes já estão em contato há alguns dias para avaliar um possível acordo para 2025. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

A ideia inicial é que o ex-jogador assuma um novo programa esportivo do SporTV. A emissora pretende fazer da exibição o grande lançamento do canal para 2025, com ex-jogadores históricos na equipe. Não à toa, a Globo contratou Fernando Prass, ídolo do Palmeiras e ex-ESPN, recentemente.

Tanto o programa quanto a participação de Denílson não passam de esboço neste primeiro momento. A Globo também trabalha com outras possibilidades para o comentarista da Band – apesar de mais remotas.

