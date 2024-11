Vasco defende retrospecto alto quando enfrenta Atlético-GO em casa

Ao entrar em campo neste sábado (30) para enfrentar o Atlético-GO, o Vasco defenderá um retrospecto muito positivo. Isso porque a equipe cruz-maltina tem ótimas recordações de quando enfrenta o Dragão em São Januário.

Em nove confrontos oficiais, foram sete vitórias do Vasco. Além disso, um empate e somente uma derrota para os goianos. Dessa forma, o Gigante da Colina possui aproveitamento de 81,4% quando atua em casa contra o Goianiense.

E vale lembrar que as equipes já se enfrentaram nesta temporada em São Januário, palco do duelo deste sábado pela 36ª rodada do Brasileirão. Foi pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com vitória cruz-maltina por 1 a 0, gol marcado por Lucas Piton. Como houve empate por 1 a 1 na ida, o Vasco avançou, então, às quartas, onde encarou o Athletico.

O jogo anterior, porém, representa exatamente a única derrota do esquadrão carioca. No Brasileirão de 2020, o Vasco perdeu por 2 a 1, de virada, com direito a lei do ex: Renato Kayzer marcou os dois gols atleticanos.

Antes disso, o último confronto fora em 2017, quando Nenê marcou um golaço de falta para dar a vitória ao Vasco por 1 a 0. O primeiro confronto no RJ entre as equipes data de 2009, quando o Cruz-Maltino fez 3 a 0, pela terceira rodada da Série B.

Confrontos Vasco x Atlético-GO no RJ*

3 x 0 – 3ª Rodada Série B 2009

– 3ª Rodada Série B 2009 2 x 0 – 11ª Rodada Brasileirão 2010

– 11ª Rodada Brasileirão 2010 1 x 1 – 25ª Rodada Brasileirão 2011

1 x 0 – 9ª Rodada Brasileirão 2012

– 9ª Rodada Brasileirão 2012 3 x 0 – 3ª Rodada Série B 2014

– 3ª Rodada Série B 2014 2 x 0 – 27ª Rodada Série B 2016

– 27ª Rodada Série B 2016 1 x 0 – 10ª Rodada Brasileirão 2017

– 10ª Rodada Brasileirão 2017 1 x 2 – 9ª Rodada Brasileirão 2020

1 x 0 – Oitavas de final (volta) – Copa do Brasil 2024

*Todos os jogos em São Januário





