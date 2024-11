Santos avança em negociação para construção da nova Vila Belmiro

O Santos informou, na tarde desta sexta-feira (29), por meio de um comunicado, que avançou nas negociações com a WTorre para a construção da nova Vila Belmiro. A expectativa é assinar um contrato formalizando um acordo em 2025.

Segundo a nota oficial, clube e construtora reuniram-se nesta semana com o objetivo de ajustar tópicos estratégicos do projeto. Como a campanha de pré-venda das cadeiras e camarotes. É esperado um novo encontro para os próximos dias para alinhar questões pendentes.

A construção da nova Vila Belmiro é um sonho antigo do Peixe, que se iniciou ainda na gestão de Andres Rueda. O objetivo do Santos é ter um nova arena com capacidade para pouco mais de 30 mil pessoas, no mesmo local onde está o atual estádio.

Para tornar o sonho possível, a diretoria pretende arrecadar um alto valor com a venda de cadeiras, camarotes, espaços vip e comerciais da nova Vila Belmiro. Por outro lado, investimento de bancos parceiros complementaria o restante do valor.

Ainda não há uma data prevista para início das obras. Contudo, os mais otimistas apontam para o segundo semestre de 2025.

