Promessas do Fluminense viajarão com delegação a Curitiba

Vivendo péssima fase no Brasileirão, o Fluminense contará com duas joias no elenco que viajará nesta sexta (29) a Curitiba, onde o Tricolor encara o Athletico, pelo Brasileirão. Isaque e Riquelme Felipe são os nomes em questão.

Os jogadores de 17 anos ainda não estrearam pelos profissionais, mas podem ter a primeira chance neste domingo (1º). É quando o Flu entra em campo para encarar o Furacão, pela 36ª rodada do torneio nacional.

A dupla vem de títulos importantes no sub-17. Afinal, foram peças fundamentais nas conquistas do Brasileirão e da Copa do Brasil da categoria. Assim, é possível que surjam entre os relacionados de Mano Menezes para o duelo contra o Athletico – nem todo jogador que viaja consta na lista final de 23 atletas.

Mesmo com a pouca idade, Isaque e Riquelme Felipe foram convocados para a Seleção Brasileira sub-20 para um período de treinos visando o Sul-Americano em 2025. Ambos possuem multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 316 milhões na cotação atual).

