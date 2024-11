Cazé TV adquire direitos de transmissão de competição internacional

A Cazé TV anunciou a aquisição dos direitos de transmissão de uma nova competição internacional. Trata-se da Copa Itália, segundo campeonato mais importante do país, atrás somente da Série A. Portanto, a divulgação ocorreu durante o intervalo de partidas da Liga Europa, que foram exibidas na última quinta-feira (28). A estreia deve ocorrer já em dezembro, na próxima semana, e vão seguir sendo oferecidas de forma gratuita.

O torneio, aliás, estava disponível no mercado desde maio, a partir do momento que a ESPN, da Disney, preferiu não ampliar o vínculo dos direitos de transmissão no país. O projeto do streamer Casimiro Miguel vai priorizar jogos de equipes italianas mais expressivas como Atalanta, Fiorentina, Inter de Milão, Juventus, Milan e Napoli. A Copa Itália agrega 42 times da primeira e segunda Divisões do Campeonato Italiano, 27 da Terceira e nove da Quarta.

Assim, na primeira fase da competição, a disputa se inicia com as equipes das divisões inferiores. Posteriormente, a partir da segunda etapa do torneio, os clubes da Série B começam as suas trajetórias. Os times da elite do futebol italiano entram na disputa somente na terceira fase da competição e seus adversários serão as equipes que passaram das duas etapas anteriores. Em terras tupiniquins, a Band e a Record já transmitiram o campeonato em TV aberta. Na TV paga, ESPN e Fox Sports tiveram o direito de transmissão do evento.

Cazé TV vai transmitir jogos do Campeonato Brasileiro de 2025

O YouTube adquiriu um pacote de 38 jogos para transmitir o Campeonato Brasileiro na CazéTV a partir do próximo ano. A emissora do influenciador confirmou o acordo com uma postagem nas suas mídias sociais. O vínculo abrange os direitos de transmissão de clubes da Liga Forte Futebol (LFU). A vigência do acordo vai de 2025 a 2027 e prevê a exibição de uma partida por rodada.

A Liga Forte Futebol reúne os seguintes clubes: Athletico-PR, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Corinthians, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense, Vila Nova, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Vasco.

