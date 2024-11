Premier League: Brighton tropeça no lanterna Southampton

A partida entre Brighton e Southampton, nesta sexta-feira (29), terminou empatada por 1 a 1, na abertura da 13ª rodada da Premier League 2024/25. Kaoru Mitoma abriu o placar para os donos da casa no Falmer Stadium, enquanto a equipe visitante buscou o empate com Flynn Downes. Dessa maneira, o Brighton, que vinha de duas vitórias seguidas no Campeonato Intglês, tropeçou diante de seus torcedores.

Com o empate, o Brighton sobe provisoriamente para a vice-liderança da Premier League, com os mesmos 23 pontos do Manchester City. Porém, a expectativa é que o time perca posições no decorrer desta 13ª rodada.

Por outro lado, o Southampton permanece na última posição da tabela, com apenas cinco pontos somados em 13 jogos. No entanto, a equipe conseguiu somar um ponto fora de casa após duas derrotas seguidas (contra Wolverhampton e Liverpool).

LEIA MAIS: Menor é banido dos estádios por insultos racistas a Vini Jr

Jogos da 15ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (29/11)

Brighton 1×1 Southampton

Sábado (30/11)

Wolves x Bournemouth – 12h

Crystal Palace x Newcastle – 12h

Nottingham Forest x Ipswich Town – 12h

Brentford x Leicester – 12h

West Ham x Arsenal – 14h30

Domingo (1/12)

Chelsea x Aston Villa – 10h30

Tottenham x Fulham – 10h30

Manchester United x Everton – 10h30

Liverpool x Manchester City – 13h

*Horários de Brasília.