Barcelona x Las Palmas: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol. Neste sábado (29), Barcelona e Las Palmas se enfrentam às 10h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, em partida válida pela 15ª rodada de La Liga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Barcelona

Líder isolado do Campeonato Espanhol com 34 pontos, o Barça faz um bom início de temporada sob o comando do técnico Hansi Flick e vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Brest, na fase de liga da Champions, disputada no meio da semana. Contudo, o último compromisso da equipe na competição nacional foi um empate por 2 a 2 contra o Celta de Vigo.

A boa notícia para o torcedor do Barça é que Lamine Yamal pode retornar ao time. Mas, o time segue com desfalques confirmados. Isto porque Ferran Torres, Ronald Araujo, Ansu Fati, Marc Bernal, Andreas Christensen e Ter Stegen, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Las Palmas

Por outro lado, o Las Palmas é o 17º colocado de La Liga, com 12 pontos em 14 jogos. Além disso, na última rodada, o time perdeu por 3 a 2 para o Mallorca, em casa.

Por fim, apesar do retrospecto negativo e do compromisso fora de casa, o Las Palmas pode comemorar o fato de não ter desfalques neste sábado para tentar arrancar pontos do Barcelona.

Barcelona x Las Palmas

15ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 30/11/2024, às 10h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP).

Barcelona: Iñaki Peña; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martinez, Álex Baldé; De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Robert Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Las Palmas: Jasper Cillessen; Viti Rozada, Alex Suárez, Scott McKenna e Álex Muñoz; Dário Essugo e José Campaña; Sandro Ramírez, Kirian Rodríguez e Manu Fuster; Fábio Silva. Técnico: Diego Martínez.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (ESP).

VAR: Mateo Busquets Ferrer (ESP).

